Devrim Barçın: "Hükümet Kamu Kaynaklarını Yandaşa Peşkeş Çekiyor"

Barçın, hükümetinin toplam 762 milyon TL borçlanmaya gittiğini belirterek, bu miktarın 7 milyon dolar (267 milyon TL) ve 10 milyon sterlin (495 milyon TL) olarak planlandığını ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin yeni borçlanma kararına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin halkın vergileriyle büyük miktarda borç altına girdiğini ve bu kaynakların kamu yararına değil, yandaş istihdamı ve usulsüz harcamalar için kullanıldığını öne sürdü.

Barçın, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin toplam 762 milyon TL borçlanmaya gittiğini belirterek, bu miktarın 7 milyon dolar (267 milyon TL) ve 10 milyon sterlin (495 milyon TL) olarak planlandığını ifade etti.

"Hükümetin bu borçlanmayı okul, hastane ve yol yapmak için değil, şaibeli ihaleler ve usulsüz atamalarla yandaşlarına kaynak aktarmak için yaptığını" iddia eden Barçın, kamu maliyesinin bu yönetim anlayışıyla büyük zarar gördüğünü savundu.

CTP Milletvekili, bu anlayışın değişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Halkın vergilerini halkın kamusal sağlık, kamusal eğitim ve kamusal ulaşım hakkı için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Hükümet kanadından ise şu ana kadar Barçın’ın iddialarına yönelik bir açıklama gelmedi.