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Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!

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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi
Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Karaağaç köyü, Karpaz, Lapta kahveler bölgesi ve Lapta Polis Karakolu bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Karaağaç köyü

Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Karaağaç Köyü’ne elektrik verilemeyecek.

Karpaz

Şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, bugün 10:00 ile12:00 saatleri arasında Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya Köyü’ne elektrik verilemeyecek.

Lapta

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle belirtilen bölgelere 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

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