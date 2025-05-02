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Dikkat! Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Uyarı

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Acil nakit ihtiyacı olduğunu söyleyerek belirli bir miktarda (örneğin 2.800 TL - 3.000 TL civarında) para talep etmektedir.
Dikkat! Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Uyarı

Ülkemizde son dönemde bazı meslektaşlarımızın telefonla aranarak dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldığına dair bilgiler alınmıştır.

Arayan kişi genellikle kendisini tanıtarak samimi bir üslupla yaklaşmakta, bir yakınının (çoğunlukla eşinin) vefat ettiğini ve bu nedenle eşya taşıma, çocukları getirme gibi gerekçelerle acil nakit ihtiyacı olduğunu söyleyerek belirli bir miktarda (örneğin 2.800 TL - 3.000 TL civarında) para talep etmektedir.
Lütfen dikkatli olalım ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı birbirimizi uyaralım.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu

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