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Dikkat elektrik kesintisi!

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Akçay, Ulukışla ve Aslanköy’de elektrik kesintisi
Dikkat elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) proje çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde bugün elektrik kesintileri uygulanacak.

KIB-TEK Halkla İlişkiler Şube Amirliği’nin açıklamasına göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Akçay’da Naci Talat Caddesinde Akçay Eczanesi civarı ve kaktüs sokağa elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle ise 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında; Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler ve Hasan Onalt Tesisleri’nde de kesinti olacak.

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