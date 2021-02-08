Dikkat Firari Şahıs Aranıyor !

Polis'ten yapılan açıklama şöyle:
Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in bugün cezaevinden firar ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
Polis'ten yapılan açıklama şöyle:
Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in bugün cezaevinden firar ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
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