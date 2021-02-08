  • BIST 1.535
  • Altın 416,855
  • Dolar 7,0778
  • Euro 8,5250
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Dikkat Firari Şahıs Aranıyor !

» »
Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden bir mahkumun firar etti.
Dikkat Firari Şahıs Aranıyor !

Polis'ten yapılan açıklama şöyle:

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr SATLAEV'in bugün cezaevinden firar ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavoğlu:Sağlık Bakanıyla kavga edeceklerine koordine olsalardı bunu yaşamazdık08 Şubat 2021 Pazartesi 19:26
  • Sibel Siber:Sanırım hiçbir yerde bu yükseklikte değil.08 Şubat 2021 Pazartesi 19:10
  • Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, halka kurallara uyma çağrısı yaptı08 Şubat 2021 Pazartesi 19:02
  • Erhürman:"Tatar'ın izlenimleriyle buraya kadar!"08 Şubat 2021 Pazartesi 18:37
  • Özyiğit:Ne yapıyorsunuz Sn. Tatar, bu toplumdan neyi gizliyorsunuz?08 Şubat 2021 Pazartesi 18:12
  • Covid hastasına kahvaltıda sadece süt ve ekmek verildi08 Şubat 2021 Pazartesi 17:47
  • Gayretköy'deki Covid-19 test sonuçları açıklandı08 Şubat 2021 Pazartesi 17:30
  • Pilli:Mutasyonlu virüs ülkemizde08 Şubat 2021 Pazartesi 17:12
  • Erhürman: Hükümet ‘biz biliriz, biz yaparız’ tavrı içinde08 Şubat 2021 Pazartesi 16:52
  • Sağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması08 Şubat 2021 Pazartesi 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti