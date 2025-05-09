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Dikkat! Lefkoşa ve Bahçeli’de elektrik kesintisi

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Dikkat! Lefkoşa ve Bahçeli’de elektrik kesintisi
Dikkat! Lefkoşa ve Bahçeli’de elektrik kesintisi

Lefkoşa ve Bahçeli köyünde bugün bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilimdeki çalışma nedeniyle 10.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Gönyeli Kayıp Sokak, Yakamoz Sokak, Büyükayı Sokak, İncirli Sokak, Kuzucuk Sokak, Cennet Sokak ile Atatürk Caddesi’nin bir kısmına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan yine orta gerilim şebekesindeki  çalışma nedeniyle yarın 10.00 -13.00 saatleri arasında Bahçeli köyündeki Carrington Sitesi ve çevresinde elektrik kesintisi olacak.

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