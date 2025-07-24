Dikkat! Yangın uyarı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle orman yangını riskinin son derece yüksek seviyelere ulaştığını duyurdu.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Başbakanlık Müsteşarı ve Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, mevcut koşulların hem doğal yaşamı hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği belirtildi.

ATEŞ YAKMAYIN, İZMARİT ATMAYIN

Komite, halkı azami dikkatli ve duyarlı olmaya davet ederek, özellikle açık alanlarda şu kurallara titizlikle uyulmasını istedi:

Açık alanda kesinlikle ateş yakılmaması,

Anız ve çöp yakmadan kaçınılması ,

Sigara izmaritlerinin gelişi güzel çevreye atılmaması ,

Ormanlık alanlar ile piknik bölgelerinde yüksek ısı yayan aletlerin kullanılmaması.

177’Yİ ARAYIN

Her bireyin göstereceği küçük bir özenin, yalnızca bir ağacı değil, tüm ülkeyi ve geleceği koruyacağına vurgu yapılan açıklamada, olası bir duman ya da yangın belirtisi fark edilmesi halinde derhal 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nın aranması gerektiği ifade edildi.

“YANGINI ÇIKMADAN ÖNLEMEK DAHA DEĞERLİ”

Açıklamada ayrıca, "Yangını çıkmadan önlemek, çıktıktan sonra söndürmekten çok daha değerlidir" denilerek, yangınlarla mücadelede görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar dilendi ve halkın desteğiyle bu zorlu dönemin birlikte aşılacağına olan inanç dile getirildi.