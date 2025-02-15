Dikkatsiz ve alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Polisten verilen bilgiye göre, Akın Bulat (E-41) 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JP 002 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Ka-İs Oto isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamete doğru 58 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Maryam Mahboubi Barzelıghı (K-30) yönetimindeki FV 917 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan JP 002 plakalı araç sürücüsü Akın Bulat tutuklanırken, FV 917 plakalı araç sürücüsü Maryam Mahboubi Barzelıghı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.
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