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Din İşleri Başkanı Hakan Moral göreve başladı

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Din İşleri Başkanı olarak atanan Hakan Moral göreve başladı. İslam’ın, barış ve merhamet dini olduğunu vurgulayan Moral, “Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görerek sevgi ve hoşgörü içinde bir arada yaşamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Din İşleri Başkanı Hakan Moral göreve başladı

Göreve başlaması nedeniyle yazılı açıklama yapan Moral, “Sözlerime, cennet vatanımızın her bir karış toprağını bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş devlet büyüklerimizi rahmetle anarak, başlamak istiyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın kendilerine yüklediği sorumluluklar doğrultusunda, temel ilkeleri hayata geçirme kararlılığında olacağının altını çizen Moral, bu ilkeleri şöyle sıraladı:

“Toplumumuzun birlik ve beraberliğini güçlendirmek için dinimizin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mesajlarını hep birlikte yaşatmaya gayret edeceğiz. Din İşleri Başkanlığı olarak, inanç, düşünce ve ibadet özgürlüğünü hiçbir ayrım gözetmeksizin saygıyla koruyarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin dini ve ahlaki gelişimini desteklemek için, ilgili kurumlarla iş birliği içinde daha etkili eğitim programları ve rehberlik hizmetleri sunacağız. Toplumumuzun doğru ve güvenilir kaynaklardan dini bilgiyi öğrenmesini sağlamak, en önemli görevlerimizden biri olacaktır. İslam, barış ve merhamet dinidir. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görerek sevgi ve hoşgörü içinde bir arada yaşamak için var gücümüzle çalışacağız. Yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ve mazlumlara yardım eli uzatmak, hepimizin sorumluluğudur. Bu bağlamda, başta Vakıflar İdaremiz olmak üzere, gönüllü STK’lar ve iş insanlarımızla iş birliğini artırarak daha aktif bir rol üstleneceğiz.”

Ülkenin en ücra köşelerinde dahi hizmet vermek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Moral, “Milletimize hem gönül kapılarımızı hem de hizmet kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz” dedi.

Din İşleri Başkanlığı’nda bugüne kadar görev yaparak, kıymetli hizmetlerde bulunan müftülere, başkanlara ve din görevlilerine teşekkür eden Hakan Moral, ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet diledi.

Moral açıklamasında, “Beni bu kutsal göreve layık gören büyüklerimize şükranlarımı sunuyor, Ramazan-ı Şerif ayına yaklaştığımız bu mübarek günlerde, milletimize sağlık, huzur ve bereket diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hakan Moral, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren Din İşleri Başkanlığı mevkiine atanmıştı.

Moral’dan önce Din İşleri Başkanlığı görevini Ahmet Ünsal yürütüyordu.

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