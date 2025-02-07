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Dinçyürek: Ambulans Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyoruz

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla beş yeni ambulansı daha sağlık servislerinin hizmetine sunduklarını açıkladı.
Dinçyürek: Ambulans Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyoruz

112 Komuta Merkezi’ni ziyaret ederek yerinde açıklamalarda bulunan Bakan Dinçyürek, göreve geldiklerinden bu yana toplam 15 yeni ambulansı filoya dahil ettiklerini belirterek, "Bölgelerde ihtiyaç duyulan, yıpranmış araçları yenileriyle değiştiriyoruz. İnsanımıza, hastalarımıza daha erken ve daha konforlu ulaşabileceğimiz bir sistemi oluşturmak için gereken neyse yapıyoruz" dedi.

Yakın zamanda Meclis'ten 112 Acil Servis ile ilgili yasanın geçeceğini belirten Dinçyürek, "112'nin yasal altyapısı tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan kadroları takviye etme şansımız olacak. Böylece 112 Acil Servisimiz çok daha güçlü ve donanımlı bir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, beş yeni ambulansın daha sağlık servislerine kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Dinçyürek, "Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Hasan Birtan: " Neredeyse tüm ambulanslarımız yenilendi” 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı ve 112 Acil Servis Sorumlusu Hasan Birtan da yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, "Yıllardır özellikle 112 Komuta Merkezi'nde ambulans eksikliklerinden dolayı sıkıntılar yaşıyorduk. Sayın Bakanımızın göreve gelmesiyle birlikte yaklaşık bir, bir buçuk yıllık kısa bir süreçte toplam 15 yeni ambulans filoya eklendi ve büyük bir güçlenme sağlandı. Neredeyse tüm ambulanslarımız yenilenmiş oldu" dedi.

Birtan, yeni araçlarla birlikte 112 Acil Servis'in daha etkin ve verimli hizmet vereceğini belirterek, katkısı geçen herkese teşekkür etti.

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