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Dipkarpaz sahası 6 maç kapatıldı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
Dipkarpaz sahası 6 maç kapatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

 

Ahmet Aydoğdu (Atoll Kozanköy SK) 1 Maç 

Hüseyin Karava (Gayretköy GSK) 1 Maç 

 

BTM KURULU KARARLARI 

1.BTM 2. Liginde oynanan BTM  2. Ligindeki yarı final maçlarını tescil etmiştir

2. 13 Ağustos 2023 tarihinde Üner Berkalp stadında 19331 maç numarasıyla oynanan İktisatbank BTM 2. Ligi Play Off 2.Tur, Atoll Kozanköy S.K. – Gaziköy S.K. arasında oynanan müsabakanın 90+1 dakikasında, Gaziköy S.K. takımının 101770 lisans numaralı Hasan Çağakan Çaka, rakibe iki ayağı ile tekme atmasının yanında rakibi ile çatışmaya girerek, şiddetli harekette bulunması sebebiyle, DT 43/2 uyarınca, 4 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3.15 Ağustos 2023 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında 19240 maç numarasıyla 12 Ağustos 2023 tarihinde Dipkarpaz TSK – Sadrazam Kayalar SK arasında oynanan İktisatbank BTM 2.Lig müsabakasının raporları ve görüntüleri incelenmiştir. Dipkarpaz seyircilerinin maçın 113. Dakikasında sahaya attığı pet şişe Sadrazam Kayalar Antrönörü Bayram Dağgül’e temas etmiştir. Akabinde, Dipkarpaz seyircileri sahaya yaklaşık 30 pet şişe daha atmıştır. Ayrıca, müsabakanın 118. Dakikasında Dipkarpaz seyircileri arasından bir kişi sahaya girerek, Sadrazam Kayalar Antrönörü Bayram Dağgül’e yumruk vurmuştur. Bu olay sonrası seyirciler sahaya girmiş ve güvenliğin bozulmasına ve müsabakanın yaklaşık 30dk oynanmamasına neden olmuştur. Olayların başlamasına vesile olan Dipkarpaz TSK DT 52/3 uyarınca 2500 TL ve DT 52/4 uyarınca 6 müsabakadan saha kapatma cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Niyazi Güvenir 

BTM Kurulu Başkanı 

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