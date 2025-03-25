Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı

Alsancak’ta Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasının alkollü sürücü tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Zekeriya Tezkol (E-55) 425 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UA 710 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun batısında bulunan elektrik direğine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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