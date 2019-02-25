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Doğa İzcilik Derneği İzcileri, dünya izci düşünce günü’nü Kantara’da kutladı

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Doğa İzcilik Derneği izcileri, “Dünya İzci Düşünce Günü”nü Kantara’da yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutladı.
Doğa İzcilik Derneği İzcileri, dünya izci düşünce günü’nü Kantara’da kutladı

Doğa İzcilik Derneği izcileri, “Dünya İzci Düşünce Günü”Kantara’da yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutladı.

Dernekten yapılan açıklamada izciliğin kurucularının ortak doğum günü olan 22 Şubat tarihinde kutlanan Dünya İzci Düşünce Günü’nün, izcilik hareketi içerisinde uluslararası dostluklar kurmak,  birbirlerini düşünmek, şükretmek ve teşekkür etmek için özel bir gün olduğu kaydedildi.

Dernek Başkanı Havva Çobanoğlu, izcilerin “toprakların değil gönüllerin sınırları” ile uğraşması gerektiğini, dostluğun ve kardeşliğin ancak bu şekilde sağlanabileceğini belirterek tüm izci dostlarının Dünya İzci Düşünce Günü’nü kutladı.

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