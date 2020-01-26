"Doğru zemin kendi kendini yönetmektir"

CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, ‘AB çatısı altında iki ayrı devlet’ zeminin bu günkü konjonktürde mümkün olmadığına işaret etti, bu tezi savunanlara seslendi: Bizim zeminimizi kaydırmayın. Biz yeterince zaman kaybettik.



BRT’de yayınlanan Birinci Boyut Programı’nda Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nı eleştirmediğinin altını çizerken, Cumhurbaşkanlığı makamının ‘daha aktif’ olması gerekliliğinin altını çizdi.

CTP Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Tufan Erhürman Birinci Boyut’a açıklamalarda bulundu…

İşte ERHÜRMAN’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar….

“NE SAĞI NE DE SOLU VURMAYA ÇALIŞMIYORUM”

“BEN FİKRİ ELEŞTİRİYORUM”

“BENİM KİŞİLERLE BİR DERDİM YOK”

“Ben ne sağı ne de solu vurmaya çalışmıyorum. Neresinde vurdum sağı. Sadece kendini sağda tanımlayan arkadaşlar için şunu söylüyorum: bu zemin değişmelidir dedikleri noktada ben fikri eleştiriyorum. Bir kişiyi hiç bir zaman eleştirmedim. Benim kişilerle bir derdim yok.Ben bütün bu söylediklerimi meşru bir zeminden hareketle anlatıyorum. Dünyaya çözüm irademizi, barışı anlatmalıyız derken dünya ile ters düşmeyen, tam da tersine onların dili üzerinden de benim hak sahibi olduğumu onlara anlatan bir yöntemden bahsediyorum. Şimdi siz derseniz “hayır yöntem bu değildir” yeni zemin AB çatısı altında iki ayrı devlettir derseniz ve bende biliyorsam ki AB çatısı altında iki ayrı devlet olabilmesi için önce Anastasiadis’in bizi tanıması lazım. Sonra BM’nin 5 Daimi üyesinin bunu onaylaması lazım. Sonra da AB’nin 28 Brexit’ten sonra 27 üyenin tek tek KKTC’yi tanıması lazım bunu biliyorsam. Bugünkü uluslararası konjektürde çok mümkün olmadığını da biliyorsam ..Evet bu tezi eleştiririm. Eleştiriyi yaparken sağdaki X veya Y adayı eleştiriyor değilim. Bizim zeminimizi kaydırmayın. Biz yeterince zaman kaybetik. Bu söylediğinizle çok daha fazla zaman kaybederiz.Ve üstelik çözüm irademizi ve barışı anlatma fırsatımızı da yitiririz. Bunu da yitirdiğimiz zaman meşru taleplerimiz zeminini kaybeder. Dolayısıyla bu sizin teziniz Kıbrıs Türk Halkına daha fazla zaman kaybettirecektir eleştirisini yapıyorum. Bu kişiye değil fikre yönelik eleştiridir”…

“SAYIN CUMHURBAŞKANINA KİŞİYE YÖNELİK DE ELEŞTİRİ YAPMIYORUM”

“AMA ŞUNU SÖYLÜYORUM; CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI EVET ÇOK DAHA AKTİF OLMALIDIR”

“Sayın Cumhurbaşkanına kişiye yönelik de eleştiri yapmıyorum. Geçmiş cumhurbaşkanlarının hiçbirine yönelik de eleştiri yapmıyorum. Ama şunu söylüyorum; cumhurbaşkanlığı makamı evet çok daha aktif olmalıdır. Evet çok daha geniş kadrolarla çalışmalıdır. Çok daha fazla dış dünyada sesimizi duyurmalıdır. Ve bunlara ek olarak cumhurbaşkanlığı makamı çok daha fazla içerde de aktif olmalıdır. İçerdeki sorunlarımız konusunda da bunlar benim yetki ve görev alanımın dışındadır diye bir tavıra girmemelidir. Bunu da fikre yönelik olarak söylüyorum.. Önümüzdeki 5 yılda yapmama gibi bir lüksümüz yoktur diyorum. Çünkü memleketin gerçekleri ortada. Siyasi istikrar sorunumuz var. Yürütmede istikrarı özellikle orta ve uzun vadede plan, program ve işler açısından sağlamak noktasında cumhurbaşkanının o 5 yıllık istikrarlı görev süresine ihtiyacımız var”….

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETLE SİYASETEN KAMUOYU ÖNÜNDE YARIŞA GİRMEK ZORUNDA OLAN BİR MAKAM DEĞİL”

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETLE DİDİŞMEYECEK”

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI İÇERDE DE DİPLOMATİK İLİŞKİ BECERİSİNİ KULLANACAK”

“Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık hükümet arasında medya önünde bu işi ben yaptım yarışı yaşanırsa öyle bir noktada kurulursa o ilişki elbette yürümez. Bu ilişkiyi doğru yerden kurabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı makamı hükümetle siyaseten kamuoyu önünde yarışa girmek zorunda olan bir makam değil. Cumhurbaşkanliği makamı nasıl ki dışarda kendisinden diplomasi ilişki beceresi bekliyoruz içerde de cumhurbaşkanlığı makamından diplomatik ilişki becerisi bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümetle didişmeyecek. Bugüne kadar cumhurbaşkanlarımız, cumhurbaşkanlığı tecrübemiz cumhurbaşkanlığının genelde müzakerecilik makamı olarak fonksiyon görmüş olmasıdır. İçerdeki meselelerle çok da fazla ilgilenme ihtiyacı duymadı. Seçimlere girerken ilgileneceğim demiş olmasına rağmen bu olmadı. Demek ki bu yetki var bu da yapılabilir”….

“YENİDEN ADAY OLACAKSANIZ BİLE O 5 YILLIK GÖREV SÜRESİNDE BİRŞEYLERİN YAPILMIŞ OLMASINA KATKI KOYMUŞ OLMALISINIZ”

“HÜKÜMETLERLE DOĞRU DİPLOMASİ KURMAYI YAPABİLECEK KAPASİTEM OLDUĞUNA KENDİ ADIMA İNANIYORUM”

“Ben cumhurbaşkanlığında 5 yıllık görev süresinde hükümetle böyle bir yarışa ihtiyaç duymayacağımı düşünüyorum. 5 yıllık istikrarlı bir görev süresi var. Önemli olan bir defa daha aday olacaksanız bile ki illa da şart değildir 5 yılın sonunda aday olmanız. Olacaksanız bile o 5 yıllık görev süresinde birşeylerin yapılmış olmasına katkı koymuş olmanızdır. Hükümetlerle doğru diplomasi koymuş olmanızdır, başara bilmiş olmanızdır. Ben bunu yapabilecek kapasitem olduğuna kendi adıma inanıyorum. Çünkü ben UBP’lilerle, DP’lilerle, HP’lilerle de YDP’lilerle de çalışabiliyorum. Ne için ama çalışabiliyorum? Ben bu memlekete yapılması gereken şeyler için… Hepimizin ortak vizyonu kendi ayakları üzerinde duran ekonomi yaratmak”….

“TC İLE İLİŞKİLERDE OLMAZSA OLMAZIM ÇOK NETTİR”

“KIBRIS TÜRK HALKI’NIN KENDİ KURUMLARINI YÖNETME KONUSUNDA ÖZGÜVENİ VARDIR”

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE KULLANABİLECEĞİNİZ TEMEL YÖNTEM DİPLOMASİDİR”

“TC ile ilişkilerde olmazsa olmazım çok nettir. Kıbrıs Türk Halkı kendi kendini yönetir. Kıbrıs Türk Halkı kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve demokrasi yaratmak için mücadele eder. Ve Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi kurumlarını yönetme konusunda özgüveni vardır. Olmazsa olmaz budur. Ve ben bunu Başbakan iken de defalarca söyledim. Yani bugün söylemiyorum. Başbakanlık dönemimde protokol kousunda TC ile fikirlerimiz farklı oldu. Fikirlerimiz farklı oldu diye diplomatik kanallar hiçbir zaman kapanmaz. Bütün sorunların çözümünde kullanabileceğiniz bir tane temel yöntem vardır. O da diplomasidir”…

“KKTC TÜRKİYE İLE DOĞRU ZEMİNDE İYİ İLİŞKİLER KURMALIDIR”

“DOĞRU ZEMİN BİZİM KENDİ KENDİMİZİ YÖNETMEMİZDİR”

“Kıbrıs Türk Halkı veya KKTC Türkiye ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurmalıdır cümlesini kullanırken de ne dediğimi biliyorum. Doğru zemin bana göre bizim kendi kendimizi yönetmemizdir. İçerde kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye ve demokrasiye sahip olmamızdır. Dışarda da doğru zemin bizim BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen müzakere zeminine basarak, çözüm irademizi ve barışı inşa çabamızı durmadan anlatarak, meşru hak ve taleplerimizi gündeme getirmek ve biran önce çözüme ulaşma çabasını göstermektir. Bu zeminlerde kaldığımız müddetçe evet Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmalıyız. Diplomatik ilişkilerimiz iyi olmalıdır ki biz buralarda bu zeminleri sağlam tutalım ve bu zeminler üzerinde yürümeye devam edelim”. …..

“DİPLOMATİK KANALLARI SONUNA KADAR AÇIK TUTARAK NEDEN HAKLI OLDUĞUMUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE ANLATMAMIZ LAZIM”

“Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki politikasında değişiklik olduğu zaman zaten biz o diplomatik ilişki çerçevesinde tavrımızı bugüne kadar da hep koyduk. Görüş ayrılığım olması onlarla kavga etmem, küsmem, diplomatik ilişkiyi kesmem sonucunu asla doğurmaz. Çünkü diplomatik ilişki zaten neyi gerektirir? Görüşleriniz ayrı iken o diplomatik ilişki üzerinden uzlaşmaya varma çabası göstermenizi gerektirir. Yani TC’nin farklı politikası olduğunda bizimle aynı fikirde olmadığında yapmamız gereken şeyin ne olduğu belli. O diplomatik kanalları sonuna kadar açık tutarak bizim neden haklı olduğumuzu, neden bizim politikamızın daha doğru olduğunu Türkiye Cumhuriyeti’ne anlatmamız lazım. Diplomatik kanallar açık olması lazım ki biz bunu anlatalım. Yoksa TC politika değiştirdi biz de değiştireceğiz yoktur böyle birşey”…

“ÇÖZÜMÜN GERÇEKLEŞMEDİĞİ KOŞULLARDA VAROLAN MEŞRU VE HAKLI TALEPLERİMİZİ ARALIKSIZ HERKESE ANLATMALIYIZ”

“KİMSENİN BİZİ BİZDEN FAZLA DÜŞÜNMESİNİ BEKLEMEMELİYİZ”

“Her yerde 3 ayaklı vizyonumuzu anlatıyoruz. Bu üç ayaklı vizyonun her üç ayağına dair de elbette insanlarımızın sorular var. Yani biz Saray önünde oturmakla yetinmemeliyiz diyoruz. Biz AB’ye gitmeliyiz, Brüksel’de olmalıyız Cenevrede, Strasbourg’da da olmalıyız. Başka merkezlerde de olmalıyız. Türkiye, İngiltere, Yunanistan, ABD, Rusya ile sürekli temas halinde olmalıyız. Hem bilgi sahibi olmalıyız hem de kendi pozisyonumuzu, çözüm irademizi, barışı inşa çabamızı ve bütün bunlara rağmen çözümün gerçekleşmediği koşullarda varolan meşru ve haklı taleplerimizi aralıksız herkese anlatmalıyız. Bu Beşli konferansa giderken sürecin bu şekilde çok iyi hazırlanması gerekiyor. Hep söylüyorum -kimsenin bizi bizden fazla düşünmesini beklememeliyiz. Kimse bizi bizden fazla düşünmez”….

“BİLİM DİPLOMASİSİ DİYE BİRŞEY VAR”

“DAHA ÇOK LOBİ İLE DERDİMİZİ ANLATABİLİRİZ”

“Artık bilim diplomasisi diye birşey var. Bu kadar çok üniversitemiz var. Bu kadar çok uluslararası ilişkiler uzmanımız var. Biz bu insanlarla dünyanın çeşitli merkezlerinde daha çok lobi yapabiliriz. Daha çok derdimizi anlatabiliriz ”….

“BÜTÜN MESELE ARTIK ÜZERİMİZDEKİ ÖLÜ TOPRAĞI KALDIRIP, HAREKETLENMEKTİR”

“SÜREKLİ VARLIĞIMIZI DÜNYAYA DUYURMAK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞINDA ONLARCA İSTİHDAMA GEREK YOKTUR”

“5 yıl boyunca sürdüreceğimin ötesinde sürdüreceğiz diyorum bilinçli olarak. Çünkü sebebi şu; cumhurbaşkanlığından bahsediyorum cumhurbaşkanından değil sadece. Elbette cumhurbaşkanının Brüksel’de,Cenevre’de, Strasbourg’da, Amerika’da olması gereken zamanlar olacağı gibi cumhurbaşkanlığı içerisinde cumhurbaşkanı ile birlikte çalışan o geniş ekiplerin aralıksız olarak lobi çalışmaları, bilim diplomasisi, spor diplomasisi için yurtdışında olması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığının bütün bunları koordine eden bir makam olması gerekiyor. Ve bunu yapacak potansiyelimiz de var. Ben buna yürekten inanıyorum. Bütün mesele bizim artık üzerimizdeki ölü toprağı üzerimizden kaldırmaktır. Hareketlenmektir ve sürekli varlığımızı dünyaya duyurmaktır. Bunun için cumhurbaşkanlığında onlarca istihdama gerek yoktur. Bir sürü insan başka görevlerde çalışırken bu çalışmaların içerisine katılmaya hazırdır. Bilim insanları, iş insanları da hazırdır bu işin içine girmeye. Önemli olan bunların koordinasyonunu sağlamak. Doğru yerlere doğru insanları sürekli olarak gönderebilecek mekanizmaları sağlamaktır”….

“MARAŞ’TA BİZİ ÇÖZÜME GÖTÜRECEK, HALKIMIZI ULUSLARARASI HUKUKLA BULUŞTURACAK ŞEKİLDE ADIM ATMAKTIR”

“MARAŞ’LA BİRLİKTE LEFKOŞA ULUSLARARASI HAVA LİMANI’NIN DA AÇILMASINI KONUŞACAKSAK BİZ VARIZ”

“Maraş’ta bizim derdimiz adım adım bizi çözüme götürecek, halkımızı uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşturacak şekilde adım atmaktır. Ve meşru zeminimiz de vardır. Çünkü Maraş’ın eski mal sahipleri Kıbrıslı Rumlar geliyorlar Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruyorlar. Hem mallarının iadesini istiyorlar hem de kullanım kaybından dolayı doğan zararlarının tazminini istiyorlar. Bunu alamadıkları zaman da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidip bunlara ek olarak bir de Taşınmaz Mal Komisyonunun etkili iç hukuk yolu olmaktan çıkarılmasını istiyorlar. Şimdi bizin ne yapmamız lazım. BM Güvenlik Konseyi’nin bu konudaki kararları açık. İki tane unsurdan bahsediyor. Birincisi; Eski mal sahipleri oraya gelsin diyorlar, İkincisi de BM yönetimine devredin diyorlar. Eski mal sahipleri meselesi hukuki mesele o hal olur. Esas mesele BM yönetimine devredin ne demektir? Bunu BM ile bizim müzakere etmemiz gerekiyor.Nasıl ki Taşınmaz Mal Komisyonunu kurarken AİHM ve Avrupa Konseyi ile müzakere edildi. Burda da BM ile müzakere etmek gerekiyor. Ve BM’ye şunu sormak gerekiyor. Ne kastediyorsun BM yönetimine devirden? Belediye mi kuracaksın? Çöp mü toplayacaksın? İtfaiye mi kuracaksın? Polis mi kuracaksın? Bütün bunların önemli bir kısmını yapamayacağına göre gel bunun yönetimini işbirliği içerisinde nasıl yapabileceğimizin oturalım masaya ve konuşalım. Kıbrıslı Rumlar bu masaya dahil mi olmak istiyorlar? Onun da bir şartı var. 1990’larda BM kendisi getirmişti Güven Yaratıcı Önlemleri ve demişti ki Maraş’la birlikte Lefkoşa Uluslararası Hava Limanı da açılsın. Böyle birşeyi konuşacaksak biz varız. Böyle bir güven yaratıcı önleme sonuna kadar varız. Çünkü bu bizi adım adım çözüme kavuşturacak”…

“KIBRIS TÜRK SİYASETİNDE EN GEÇERLİ PROPAGANDA YÖNTEMİ YÜZ YÜZE İLİŞKİDİR”

“SÖZ GÖZE SÖYLENİR DİYE ÇOK SEVDİĞİM BİR LAF VAR”

“Bizim öyle çok ciddi mali kaynaklarımız yok. Partinin kendi potansiyeli çerçevesinde hareket ediyoruz. Bu potansiyel çerçevesinde de propaganda ekibi kurduk. Kıbrıs Türk siyasetinde sevdiğim birşey var. O da şu; Kıbrıs Türk siyasetinde en geçerli propaganda yöntemi yüz yüze ilişki.Yani söz göze söylenir diye çok sevdiğim bir laf var. Sözümüzü insanlarla birebir ilişkide anlatma yükümlülüğü altındayız. Bence en doğrusu da o. Çünkü insanlar rahat rahat sorularını da sorabiliyorlar. O yüzden elimizden geldiği kadar insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz”….

“PARTİNİN TÜM KAYNAKLARINI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE AYIRMAK GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK”

“ERKEN SEÇİM NİDALARI DA DUYULMAYA BAŞLANDIĞI NOKTADA BİRAZ TASARRUFLU GİDİYORUZ”

“Propaganda için ne kadar para harcanırsa harcansın, ne kadar profesyonel olursa olsun bu amatör tarafının orada bulunduğunu düşünüyorum ve hala en değerli yöntemin de birebir insanlarla görüşmek olduğunu düşünmeye devam ediyorum..Açıkcası seçime çok ciddi bir kaynakla girmiyoruz. Çünkü her taraftan bir de erken seçim nidaları duyulmaya başlandığı noktada tabi ki partinin tüm kaynaklarını cumhurbaşkanlığı seçimine ayırmak gibi bir lüksümüz yok. Açıkcası biraz tasarruflu gidiyoruz”…….

“ASLA OLASI BİR ÇİRKİN PROPAGANDANIN İÇERİSİNDE OLMAM”

“Ben Kıbrıs Türk Halkının en önemli hasretlerinden bir tanesi başka bazı ülkelerde olduğundan farklı olarak savaş dilini, birbirini perişan etme dilini kullanmaması olduğunu düşünürüm. Ve bundan da büyük keyif duyarım. Kıbrıslı Türk olmaktan da bu yüzden gurur duyarım. Biz Meclis’te başka yerde de zaman zaman sert tartışmalar yaşasak da insani ilişkiler düzeyinde birbirimizin yüzüne bakamayacak hale bugüne kadar gelmedik. Bugünden sonra böyle birşeye gelinmesine ben hiçbir şekilde katkıda bulunmam. Çünkü ben Kıbrıs Türk Halkı’nın bu olumlu özelliğinin, hasretinin korunması gerektiğini düşünürüm. Hatta bu hasretimizle dünyaya örnek olabilecek durumdayız diye düşünürüm. Ben asla olası bir çirkin propagandanın içerisinde olmam. Ama umarım sınırlar aşılmaz. Belli sınırlar aşılırsa o zaman zor oyunu bozar diye bir laf var. Bu oyun iyi bir oyundur, Kıbrıs Türk Halkının özelliklerini gösterir. Bunu bozmaya kalkan Kıbrıs Türk Halkının en önemli özelliğini bozmaya kalkmış demektir. Tarih önünde çok ciddi yargılanır. Umarım kimse böyle birşeye tevessül etmez. Ben asla böyle birşeye tevessül etmem”…..