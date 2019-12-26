“Doğu Akdeniz ve KKTC’de Tersanecilik” Girne Üniversitesi’nde konuşuldu

Girne Üniversitesi kampüsünde, Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) tarafından ‘Doğu Akdeniz ve KKTC’de Tersanecilik ‘ başlıklı bir seminer düzenlendi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Hasan İzkan’ın konuşmacı olarak katıldığı seminere öğretim görevlileri, sektör temsilcileri, ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Tersanecilik Ülke Ekonomisini Geliştiriyor…

Seminerin açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı ve GÜDENMER Yönetim Kurulu üyesi Uzakyol Kaptanı Mehmet Emin Debeş, gemi işletmeciliğinin en önemli alanlarından birisi olan tersaneciliğin ülke ekonomilerine olumlu katkıları olduğunu dünyadan farklı örnekler vererek anlattı.

Debeş, halen Gazimağusa GEM-YAT Tersanesi’nde İşletme Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Hasan İzkan’ın bu konuda vereceği bilgilerin önemli olduğuna işaret ederek, seminer davetini kabul ettiği için kendisine teşekkür etti.

KKTC’nin Tersanecilik Potansiyeli Üzerinde Duruldu…

Daha sonra söz alan Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ve GEM-YAT Tersanesi İşletme Müdür Hasan İzkan ise, tersaneciliğin hukuki, idari ve teknik farklı yönleri olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki diğer ülkelerin bu alandaki kapasitelerine ve teknik imkânlarına değinen İzkan, KKTC’nin bölgedeki yerine ve tersanecilik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tersanecilikte tamir, bakım ve inşa faaliyetlerinin ne olduğunu, çevrede oluşabilecek kirliliğin nasıl önlenebileceğini örnekler üzerinden anlatan Hasan İzkan, şu an turistik bir bölgede bulunan Mağusa Limanı’nın taşınması konusuna da değindi.

KKTC’nin uluslararası konumundan dolayı tersanecilik alanında karşılaştığı sorunları örneklerle anlatan İzkan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu konuda olumsuz sonuçlar doğuran girişimlerinden de bahsetti. Hasan İzkan bu çabalar neticesinde, Panama, Togo, Liberya gibi 9 açık sicil (kolay bayrak) ülkesinin KKTC limanlarını kullanan gemilere yönelik bazı cezai yaptırımlar ve sigorta kısıtlamaları uyguladığını söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun geçmişte Olli Rehn döneminde KKTC limanlarının uluslararası deniz trafiğine kapalı olmadığını hatırlatan İzkan, kendilerinin yakın zamanda Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu adına Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Komitesi’ne hukuki yollardan başvurduğunu ve bu tür engellemelerin insan hakları ihlali olarak sayıldığına ilişkin yanıt aldığının altını çizdi.

Gençlere Kariyer Tavsiyeleri Verdi…

Sözlerinin sonunda kendi eğitim ve kariyer hayatına da değinen İzkan, bir dönem Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde ders verdiğini dile getirerek, o zamandan bugüne Girne Üniversitesi bünyesinde gelinen noktadan övgüyle bahsetti. GÜDENMER’in öncülüğünde Girne Üniversitesi’nde bulunmakta memnuniyet duyduğunu ifade eden Hasan İzkan, gençlere kariyerlerinde izleyebilecekleri yola ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Sektörün Önemli İsimleri Öğrenicilerle Buluşturulacak…

Seminerin kapanış konuşmasını yapan GÜDENMER Başkanı Kaptan Enver Yetkili ise, bir düşünce kuruluşu olarak bu tür faaliyetleri sürdürerek sektörün önemli isimleriyle gençleri ve konuyla ilgili kişileri buluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.