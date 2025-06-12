Doğuş Derya: Ahsen Nur’un ölümündeki belirsizlikler kadın cinayeti şüphesini güçlendiriyor

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümüyle ilgili yapılan açıklamaların kamuoyunu tatmin etmediğini belirtti.

Doğuş Derya: “Kadın Cinayeti Şüphesi Güçleniyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Meyil Adakul’un Kanal Sim'de sunduğu “Geniş Açı” programına konuk oldu. Programda, Gazimağusa’da sahilde ölü bulunan 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümü ve sonrasında yapılan açıklamalar değerlendirildi.

“Daha Önce de Akile Nacisoy’un Cinayeti İçin İntihar Denilmişti”

Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümüne dair yaptığı açıklamanın ikna edici olmadığını vurgulayan Derya, kamuoyunda dile getirilen cinayet şüphesine rağmen açıklamada bu yönde bir teyit bulunmadığını belirtti. Derya, daha önce Akile Nacisoy’un ölüm sürecinde de benzer şekilde intihar ifadesinin öne çıkarıldığını hatırlattı ve “Ahsen Nur’un ölümüyle ilgili hâlâ birçok soru işareti bulunuyor,” dedi.

“Belirsizlikler, Kadın Cinayeti Şüphesini Güçlendiriyor”

Derya, yürütülen soruşturmanın yetersiz kaldığını ve bu durumun kadın cinayeti şüphesini artırdığını ifade etti. Polis soruşturmasındaki belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyleyen Derya, bu tür olayların tekrarlanmaması için sistemsel adımların atılması gerektiğine dikkat çekti.

“Kurumsal Eksiklikler Giderilmeli”

Kadına yönelik şiddetle mücadele için şiddeti önleme danışma merkezlerinin kurulması gerektiğini vurgulayan Derya, ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCEK) Yasası’nda yer alan “Alo İmdat” hattının 7/24 erişilebilir hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

“Hükümet İnsan Haklarına Duyarsız”

Programın sonunda hükümeti de eleştiren Derya, “Kumarhanelerin sayısını artırmak ve kamu kaynaklarını büyük şirketlere aktarmak için çaba gösteren bir hükümetin, temel insan hakları konusunda hassasiyet göstermemesi kabul edilemez,” ifadelerini kullandı. Kurumsal boşlukların gelecekte daha büyük sorunlara neden olabileceğini söyleyerek yetkilileri uyardı.