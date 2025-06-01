Doğuş Derya: çocukların güvenle büyüyebileceği bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, “Çocukların Cinsel Sömürüye ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi'ni CTP'li vekiller olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunduklarını açıkladı.

Derya, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamındaki yazılı açıklamasında bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle çocuklara yönelik cinsel suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin güçleneceğini, önleyici mekanizmalar geliştirileceğini, mağdur çocukların korunması için kapsamlı destek sistemleri oluşturulacağını belirtti.

“CTP olarak inancımız odur ki; bir toplumun uygarlık seviyesi, çocuklarına verdiği değerle ölçülür” diyen Doğuş Derya, çocukların güven içinde büyüyeceği bir geleceği inşa etmek için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Çocukların korunması, haklarının güvence altına alınması ve her çocuğun eşit fırsatlara sahip yaşam sürmesi için yıllardır kararlılıkla çalıştıklarını belirten Derya, hayata geçirilmesine ya da yeniden düzenlenmesine öncülük ettiklerini belirttiği Ceza Değişiklik Yasası, Aile Yasası ve Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasası'na işaret etti.