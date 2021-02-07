Doğuş Derya: “İkinci doz aşılar için program ve randevu sistemi gerekli”

İşte o açıklama;

İKİNCİ DOZ AŞILAR İÇİN PROGRAM VE RANDEVU SİSTEMİ GEREKLİ:

Birinci doz aşıyı olmuş insanlarımızın ikinci dozu almaları için gerekli süre ya yarın ya da birkaç gün içinde doluyor. Bu insanların , özellikle de 65 yaş üstü kişilerin sağlık merkezlerinde yığılmalarını ve riske girmelerini engellemek için Sağlık Bakanlığı'nın belli bir program açıklaması gerekiyor. Aşı olan herkesin isimleri, telefon ve kimlik numaraları kayıtlı. Bakanlık, günlük aşı yapma kapasitesini de hesaplayarak, insanlarımıza SMS atmak veya doğrudan telefon açmak suretiyle hangi gün, saat kaçta ve nerede aşı olacaklarını bildirirse hem yığılma olmaz ve insanlar riske girmez, hem sağlık çalışanları üzerine aşırı yük binmez hem de geçen defaki gibi "torpil" adaletsizliği yaşanmaz.