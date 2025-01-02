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Dolandırmadığı kişi kalmadı...

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Lefkoşa’da 3 kişiyi dolandırarak 8 bin 200 dolar aldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistan uyruklu A.A "Sahte Davranışla Para Temini” suçundan yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Dolandırmadığı kişi kalmadı...

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı içerisinde KKTC'de işçi olarak çalışmasına rağmen ön izin yapacağı vaadi ile Lefkoşa'da sakin V.Y.’den (E-26) Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplam 5 bin 200 Dolar nakit parayı aldığını söyledi.

Polis, zanlının yine Lefkoşa'da sakin M.B.’den  (E-30) Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplan 2 bin Dolar aldığını açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa'da sakin N.R.’den ise (K-35)' Türkmenistan’da yaşayan bir akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplam 1000 Dolar nakit parayı aldığını açıkladı.

Polis, 3 kişiden toplamda 8 bin 200 nakit parayı alıp herhangi bir icraat yapmayarak sahte davranışla para temin eden zanlıyla ilgili şikâyetin 24 Aralık 2024 tarihinde yapıldığını söyledi. Polis, zanlının 25 Aralık tarihinde tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak 1 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, 26 Aralık tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden zanlının cep telefonunun incelenmesi amacıyla bilişim emri temin edildiğini söyledi. Zanlının telefonunda yapılan ilk incelemede birçok farklı şahıslara ait pasaport fotoğrafı kimlik fotoğrafı ve şahısların vesikalık fotoğrafları tespit edildiğini kaydeden polis, yapılan soruşturma neticesinde mesele ile ilgili olarak şikayetçilerden farklı bir şahsın daha zanlıya Türkmenistan’dan KKTC'ye akrabası olan 3 kişiyi getirmesi amacıyla 3000 dolar nakit parayı verdiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, ancak şahsa ulaşılamadığı için halen ifadesinin alınmadığını kaydetti.

Polis memuru Mehmet Pınardan zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlının etki etme olasılığı kalmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 60 Bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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