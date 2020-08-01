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Dolar, euro, sterlin kaç TL? 1 Temmuz 2020
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01.08.2020 09:17
Dolar, euro, sterlin kaç TL? 1 Temmuz 2020
Dolar, euro, sterlin kaç TL? 1 Temmuz 2020
1 Ağustos 2020 Döviz Kurları
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