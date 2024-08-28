  • BIST 9817.42
  • Altın 2763.16
  • Dolar 34.0182
  • Euro 38.1276
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Dolar, Euro ve Sterlin’den tarihi zirve

» »
Dolar, Euro ve Sterlin son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, tarihi zirvelerini yeniledi.
Dolar, Euro ve Sterlin’den tarihi zirve

Dolar, Euro ve Sterlin son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, tarihi zirvelerini yeniledi.

Buna göre, serbest piyasada Amerikan Doları 34,06 TL, Euro 38,20 TL, İngiliz Sterlini ise 45,34 TL’den işlem görüyor.

Saat 07.59 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 34,04 TL, satış fiyatı 34,08 TL.

Euro’nun alış fiyatı 38,15 TL, satış fiyatı 38,24 TL. İngiliz Sterlini ise 45,23 TL’den alınıp 45,44 TL’den satılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu20 Ağustos 2024 Salı 14:03
  • Dövizde faiz kararı öncesi hareketlilik! 1 Stg 44 TL oldu!20 Ağustos 2024 Salı 12:52
  • Bugün faiz kararı açıklanacak20 Ağustos 2024 Salı 08:47
  • Yeni zirve!20 Ağustos 2024 Salı 08:41
  • Gözler TCMB faiz kararında19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:32
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Ağustos 2024 Salı 08:12
  • Döviz haftaya nasıl başladı?12 Ağustos 2024 Pazartesi 09:15
  • Dolar, Euro ve Sterlinden yeni rekor08 Ağustos 2024 Perşembe 10:59
  • Dolar rekor serisini sürdürüyor07 Ağustos 2024 Çarşamba 08:17
  • Dolar’dan tarihi zirve06 Ağustos 2024 Salı 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti