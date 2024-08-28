Dolar, Euro ve Sterlin’den tarihi zirve

Dolar, Euro ve Sterlin son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, tarihi zirvelerini yeniledi.
Buna göre, serbest piyasada Amerikan Doları 34,06 TL, Euro 38,20 TL, İngiliz Sterlini ise 45,34 TL’den işlem görüyor.
Saat 07.59 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 34,04 TL, satış fiyatı 34,08 TL.
Euro’nun alış fiyatı 38,15 TL, satış fiyatı 38,24 TL. İngiliz Sterlini ise 45,23 TL’den alınıp 45,44 TL’den satılıyor.
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