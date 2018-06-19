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Dolar gergin başladı! 19 Haziran dolar euro fiyatı

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Dolar bayram tatilinin ardından yüksek seyrediyor. Dolar bugün güne yükselişle başladı. Euro 5,50'nin üzerinde işlem görürken borsa uzun bir aradan sonra 92 bin seviyesine indi. İşte piyasalardaki son rakamlar.
Dolar gergin başladı! 19 Haziran dolar euro fiyatı

Dolar/TL, başta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarının genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerini göstermesiyle 4.60'lı seviyelerden yükseldiği 4.70 üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Dün 4.70-4.74 bandında dalgalanan kur yeni güne de benzer tablo ile başladı. 4.70 seviyesinden yönünü yukarı çeviren kur, 4.77'yi aştı.

Trump'ın Çin'e yeni gümrük vergileri getirme tehditlerinin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki artan ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının ardından dolar endeksinde 95 seviyesinden döndü. Euro/Dolar paritesi 1.16 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL 5.51'in üzerinde yer alıyor.

DOLAR YÜKSELİŞTE

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları4,75804,7590
Avro5,50205,5030
Sterlin6,26006,2910
   
ANKARA  
ABD Doları4,73804,7730
Avro5,47005,5150
Sterlin6,22106,3220


BORSA KAYIPLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 düşüşle 92.597,62 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 445,65 puan ve yüzde 0,48 değer kaybederek 92.597,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile ulaştırma oldu.

Dün gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 92.720,87 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybederek 93.043,28 puanla 4 Mayıs 2017'den bu yana kötü kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmanın izlenmesi gerektiğini kaydederek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.100 ve 91.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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