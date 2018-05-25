  • BIST 101.090
  • Altın 200,828
  • Dolar 4,7878
  • Euro 5,6116
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Dolar gergin başladı! Bugün dolar kaç lira(25.05.2018)

»
Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından düşüşe geçmiş ardından dünkü açılış sonrası tekrar yükselmişti. Dün 4,75 seviyesinde olan dolara karşı Merkez yeni bir hamle daha yaptı. Ancak önce düşüş eğilimi gösteren dolar bu sabah yeniden ...
Dolar gergin başladı! Bugün dolar kaç lira(25.05.2018)

Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından düşüşe geçmiş ardından dünkü açılış sonrası tekrar yükselmişti. Dün 4,75 seviyesinde olan dolara karşı Merkez yeni bir hamle daha yaptı. Ancak önce düşüş eğilimi gösteren dolar bu sabah yeniden yükselişle güne başladı.

Merkez Bankası'ndan dövize ikinci müdahale geldi. Faiz artırımının ardından tekrardan yükselişe gelen döviz piyasası için Merkez Bankası döviz satım pozisyonunu artırdı. Bu müdahalenin ardından gün içerisinde 4.78'e kadar yükselen dolar akşam saatlerinde gevşeyerek 4.60 seviyelerine kadar geriledi.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellenmiştir. Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınırın ise 10 milyar dolar olarak belirlendiği de açıklandı.

DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞTE

Dolar dün akşam müdahalenin ardından inişe geçti. Ancak bu sabah tansiyonu yeniden yükselen dolar 4,77 seviyene kadar çıktı. Euro ise 5,58 seviyesinde.İşte dolardaki son durum:

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dolar 4,91 TL'yi geçti son durum ne? Dolar ne kadar olacak?23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:39
  • TL kazananlar artık dövizle borçlanamayacak!23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:35
  • Dolar baş döndürdü önce düştü sonra rekor tazeledi (22.05.2018)22 Mayıs 2018 Salı 17:38
  • Koopbank’ın devlet destekli Esnaf ve KOBİ kredilerine başvurular başladı22 Mayıs 2018 Salı 16:39
  • Dövizin ateşi düşmüyor, yükselmeye devam!22 Mayıs 2018 Salı 13:57
  • Dözvide rekor üstüne rekor21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:57
  • Dolardan yeni bir tarihi rekor21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:37
  • Durmuş Yılmaz’dan çok konuşulacak dolar iddiası! Ne kadar olacak?16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:05
  • Kalkınma Bankası Müdürü görevden alındı16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:47
  • Türkiye Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti