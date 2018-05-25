Dolar gergin başladı! Bugün dolar kaç lira(25.05.2018)

Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından düşüşe geçmiş ardından dünkü açılış sonrası tekrar yükselmişti. Dün 4,75 seviyesinde olan dolara karşı Merkez yeni bir hamle daha yaptı. Ancak önce düşüş eğilimi gösteren dolar bu sabah yeniden ...

Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından düşüşe geçmiş ardından dünkü açılış sonrası tekrar yükselmişti. Dün 4,75 seviyesinde olan dolara karşı Merkez yeni bir hamle daha yaptı. Ancak önce düşüş eğilimi gösteren dolar bu sabah yeniden yükselişle güne başladı.

Merkez Bankası'ndan dövize ikinci müdahale geldi. Faiz artırımının ardından tekrardan yükselişe gelen döviz piyasası için Merkez Bankası döviz satım pozisyonunu artırdı. Bu müdahalenin ardından gün içerisinde 4.78'e kadar yükselen dolar akşam saatlerinde gevşeyerek 4.60 seviyelerine kadar geriledi.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellenmiştir. Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınırın ise 10 milyar dolar olarak belirlendiği de açıklandı.

DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞTE

Dolar dün akşam müdahalenin ardından inişe geçti. Ancak bu sabah tansiyonu yeniden yükselen dolar 4,77 seviyene kadar çıktı. Euro ise 5,58 seviyesinde.İşte dolardaki son durum: