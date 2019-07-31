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Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 31 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 31 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,5595 lira alış fiyatı, 5,5615 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,2052 lira alış fiyatı, 6,2076 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

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