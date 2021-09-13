  • BIST 1.445,790
  • Altın 486,12
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9300
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Dolar kuru için korkutan tahmin

» »
Fransız yatırım bankası Societe Generale, Merkez Bankası'nın 'faiz' açıklaması sonrası Türkiye'ye yönelik endişelendiren dolar tahmininde bulundu.
Dolar kuru için korkutan tahmin

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekonomik canlandırma konusundaki siyasi baskıların altında kalarak faiz oranlarını çok erken indirme hatasını yapma konusunda giderek daha fazla risk almakta olduğunu ifade ederek, Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 8.85'e yükselebileceğine dair yatırımcılarının hazırlıklı olmalarını istedi.

Banka analisti Phoenix Kalen, TCMB'nin artan yurtiçi enflasyon, yüksek maliyetler ve güçlü tüketim nedeniyle politika faiz oranını yıl sonuna kadar büyük ihtimalle yüzde 19'da tutacağını belirtti.

 

'HATA YAPMA RİSKİ ARTIYOR'

"Özellikle gevşek para politikası konusundaki siyasi baskılar oluşmaya devam ettikçe, faiz oranlarını kısa vadede indirerek para politikasında hata yapma riski artıyor" diye belirten Kalen, "Piyasalar gelecek haftalarda TCMB'nin güvenilirliğini sorgularken, oynaklık büyük ihtimalle artabilir" dedi.

 

YÜZDE 2.5 DEĞER YİTİRDİ

Son dört işlem gününde dolar karşısında TL, yüzde 2.5 değer yitirdi. Dolar, bu sabah 09.54 itibarıyla 8.47 seviyesinde işlem gördü. TCMB'nin bir sonraki para politikası toplantısı 23 Eylül'de yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi: "Siyasi kaygılar, Merkez Bankası'nın faizi artırma kabiliyetini sınırlıyor"14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:31
  • Döviz kurları 12 Ağustos 2021 Perşembe12 Ağustos 2021 Perşembe 08:50
  • Binance CEO'su Zhao: Yaşadığımız Sorunlar Hızlı Büyümeden Kaynaklı07 Temmuz 2021 Çarşamba 20:30
  • Dolar, Aylık Yüzde 0.95'le Haziranda En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Oldu07 Temmuz 2021 Çarşamba 20:00
  • Babacan: Durum 2001 krizine göre çok daha kötü bir noktada07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:35
  • Petrol OPEC+ öncesi haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor25 Haziran 2021 Cuma 17:32
  • Döviz Kurları 24 Haziran 2021 güne nasıl başladı?24 Haziran 2021 Perşembe 08:36
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Haziran 2021 Salı 09:19
  • İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan tepki çeken kripto para uyarısı17 Haziran 2021 Perşembe 22:46
  • Dolar / TL 8,70'i geçti17 Haziran 2021 Perşembe 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti