Doların hızı kesilmiyor

Türk Lirası karşısında haftaya yükselişle başlayan dolar, salı günkü işlemlerde kazançlarını artırdı.
Dolar kuru pazartesi günü yüzde 1.44 yükseliş kaydederek 5.6599 seviyesinden kapatması sonrasında yükselişini sürdürdü.
Dolar 5.70 seviyesini aşarken, euro ise 6.32 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, 5.7050'nin diren, 5.6250'nin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
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