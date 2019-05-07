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Dolar/TL YSK kararı sonrası 6.20’ye dayandı

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Döviz kurlarındaki sert yükseliş devam ediyor.
Dolar/TL YSK kararı sonrası 6.20’ye dayandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesinin ardından dolar/TL 6.20 seviyesini test etti. Kur öğleden önceki işlemlerde 6.1982’ye kadar yükseldi.

Karar sonrası dün akşam 6.15 seviyesine kadar yükselen dolar/TL bu sabah güne 6.08 civarında başlamıştı. TL’nin bu sabah itibarıyla yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 14’e yaklaştı. Saat 10:40 itibariyle dolar/TL 6.16 düzeyinden işlem görüyor.

Analistler, ekonomi ve piyasalar açısından iki ay daha kayıp dönem olacağını, 31 Mart sonrası söz verilen reform uygulamalarının gecikeceğini belirtirken, sürecin Türkiye’deki demokrasi algısına da zarar verdiğine dikkat çekti.

S-400 ve F-35 nedeniyle ABD ile ilişkiler ve TCMB’nin rezervleri gibi diğer risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL’deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

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Ekonomist ve ekonomi yazarları seçimlere ilişkin kararın etkisiyle liranın dolar karşısında sert düşmesine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash, Reuters’a şunu dedi: “Türkiye için benzeri görülmemiş – ve hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye’deki demokrasi algıları açısından zarar verici. Bu, Türkiye piyasalarını ve ekonomiyi seçimlerin yeniden yapılacağı dönemde korunmasız bırakıyor. AKP ekonomi yönetiminin 31 Mart’ta yapılan seçimin ardından çok ihtiyaç duyulan politika normalleşmesi sözünü verdiğini hatırlayın. Şimdi iki ay daha belirsizlik ve makro istikrar için potansiyel riskler olacak.”

Ash ayrıca kendi Twitter hesabından şunları yazdı: “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ekonomi için aşırı kötü. Muhtemelen sıradışı politikalar devam edecek ve dolarizasyon da devam edecek.”

Ünlü ekonomist Paul McNamara ise “Erdoğan’ın elinde çok büyük bir kısa TRY pozisyonu var, söyleyeyim size” dedi ve dün akşam karar sonrası doların hızla 6.12 seviyesine çıktığı anlardan bir görüntü de paylaştı.

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