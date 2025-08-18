  • BIST 10875.25
  • Altın 4400.393
  • Dolar 40.8823
  • Euro 47.8089
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Dolce Vita Poker Turnuvasına yoğun ilgi

» »
Dolce Vita Poker Turnuvasına yoğun ilgi
Dolce Vita Poker Turnuvasına yoğun ilgi

Merit Crystal Cove Otel ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası poker turnuvasına 1057 oyuncu katıldı. Oyuncuların beraberindekilerle birlikte Kuzey Kıbrıs Turizmi 2200’ün üzerinde konuk kazanmış oldu.

Turnuvada, Türkiye, Rusya, Avrupa ülkeleri, Lübnan, İsrail, İran, Orta Doğu ülkeleri, Kıbrıs, İtalya, Çin, Fransa, Dubai, Azerbaycan, Güney Amerika ülkeleri, Belçika, Güney Afrika, Uzak Doğu ülkeleri, Portekiz, ABD, İspanya gibi çok sayıdan ülkeden oyuncular yer aldı.

Etkinlik, Kuzey Kıbrıs turizmine hem ekonomik hem de tanıtım açısından önemli katkılar sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor...18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:28
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden eğitime destek amacıyla bağış kampanyası18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:26
  • BM Barış Gücü adada asker azaltacak18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:35
  • Maraş’ta Yeni Açılım İddiası18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:31
  • KOOP'un üç iştiraktekinde grev18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:28
  • Merit’ten, hastaneye sedye bağışı17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • 4 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi: 821 sürücüye ceza kesildi!17 Ağustos 2025 Pazar 14:45
  • Akdoğan’ın eski Belediye Başkanı Adem Ademgil hayatını kaybetti17 Ağustos 2025 Pazar 14:43
  • Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların AB pasaportu alması, anasının ak sütü gibi helal!16 Ağustos 2025 Cumartesi 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti