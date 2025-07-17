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Dört trafik kazası… Yedi yaralı, iki tutuklu

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KKTC’de bugün ve dün meydana gelen dört trafik kazasında biri çocuk yedi kişi yaralandı, iki kişiye yasal işlem yapıldı.
Dört trafik kazası… Yedi yaralı, iki tutuklu

Polis basın bültenine göre, Girne’de, bu sabahın erken saatlerinde, 149 miligram alkollü içki tesiri altında olan Ökkeş Öztürk (E-25), yönetimindeki PJ 513 plakalı çift kabin araçla dikkatsizce seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, bir apartmanın önünde park halinde bulunan Erdal Özüren (E-29) sorumluluğundaki ZH 640 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ZH 640 plakalı araç, o esnada yanında park halinde bulunan Kaan Allıhoroz (E-33) sorumluluğundaki UT 159 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

PJ 513 plakalı araç sürücüsü Ökkeş Öztürk aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Haspolat’ta kaza

Haspolat’ta, bugün saat 10.00 sıralarında, Sidem Külye (K-34), yönetimindeki SV 427 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, bankete düşerek kontrolsüzce savruldu ardından sağ şeride geçip karşı istikametten gelen Zarif Kesnik (E-44) yönetimindeki VU 370 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan SV 427 ve VU 370 plakalı araç sürücüleri ile VU 370 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Burcu Kesnik (K-41) ve Toprak Kesnik (E-8), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa’da, dün gece saat 22.20’de meydana gelen kazada, Selin Yahat (K-18), OV 19 X52 plakalı araç ile tek yön yola karşı dikkatsizce seyrettiği sırada Mehmet Akif Caddesi yol kavşağına geldiğinde, kavşakta durmadan caddeye giriş yaptı. Araç, o esnada cadde üzerinde seyreden Can Aşkaroğlu (E-28) yönetimindeki FE 454 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle savrulan OV 19 X52 plakalı araç, yol kenarındaki trafik adasının bordür taşına çarpıp durdu.

Kazada yaralanan OV 19 X52 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Nuri Yayar (E-23) ve FE 454 plakalı araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza yapan alkollü sürücüye yasal işlem

Çamlıbel’de, dün gece saat 22.30’da meydana gelen kazada ise, 92 miligram alkollü içki tesiri altında olan Ahmet Uçar (E-23), yönetimindeki PF 662 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti, çevre tellerine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

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