Dörtyol’da Ağıl Yangını: Tonlarca Yem ve Ekipman Kül Oldu

Dörtyol’da bir ağılda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında balyalar, arpa, ahşap kalaslar ve tarım ekipmanları yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1 Haziran 2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında Dörtyol’da Ağıllar bölgesinde bir şahsa ait ağılda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle ağıl içerisinde muhafaza edilen toplam 100 adet kare balya, 4 adet rulo balya, 5 torba arpa, 10 adet ahşap kalas, 24 adet atermit, 10 adet trapez saç ve bir doğrama makinesi yanarak büyük zarar gördü.

Yangın, olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma Polis tarafından sürdürülmektedir