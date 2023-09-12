Döviz güne nasıl başladı? 12 Eylül 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8000
|27.1000
|EUR
|28.7500
|29.1000
|GBP
|33.5500
|33.9000
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|12-09-2023 08:29:00
12-09-2023 08:56:22
Döviz güne nasıl başladı? 12 Eylül 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8000
|27.1000
|EUR
|28.7500
|29.1000
|GBP
|33.5500
|33.9000
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|12-09-2023 08:29:00
12-09-2023 08:56:22
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