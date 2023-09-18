Döviz güne nasıl başladı? 18 Eylül 2023 Pazartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9000
|27.2200
|EUR
|28.7000
|29.0000
|GBP
|33.4000
|33.7500
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|18-09-2023 08:12:00
18-09-2023 08:18:12
Döviz güne nasıl başladı? 18 Eylül 2023 Pazartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9000
|27.2200
|EUR
|28.7000
|29.0000
|GBP
|33.4000
|33.7500
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|18-09-2023 08:12:00
18-09-2023 08:18:12
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