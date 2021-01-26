Döviz güne nasıl başladı?

Dolar'da son durum Merkez Bankası'nın 21 Ocak Perşembe günü yaptığı toplantıda kayda eğer bir değişiklik yaşanmadı

26 Ocak sabahı dolar/TL 7.4028 seviyesinden el değiştirerek güne başladıktan sonra gelişmekte olan para birimlerine yönelik geçtiğimiz hafta başlayan riskten kaçış eğilimiyle kur 7.39'yi aştı.

26 Ocak döviz kurları, Merkez Bankası'nın perşembe günü yaptığı toplantıda değişim yaşayacak gibi düşünülürken karar sonrası herhangi bir değişikliş yaşanmadı. 2021 yılının ilk Para Politika Kurulu toplantısında Merkez Bankası son kararı verdi ve Döviz kurlarında beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Yatırımcıları mutlu olurken anlık döviz kurları takip edilmeye devam ediyor.

Dolar kurunun 7,40 TL olduğu aynı dakikalarda Euro kuru ise 8.98 TL olarak konumlandı.Kurlar arasında en yüksek değere sahip yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini de bugün 10,11 liradan işlem görüyor.

Diğer Kurlar

İsviçre Frangı 8,33 TL, Japon Yeni 0,07 TL, Suudi Arabistan Riyali 1,96 TL, Norveç Kronu 0,86 TL, Danimarka Kronu 1,20 TL, Avustralya Doları 5,68 TL, Kanada Doları 5,78 TL, İsviçre Kronu 0,89 TL’den işleme görüyor.

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