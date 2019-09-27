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Döviz güne nasıl başladı? (27 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 27 Eylül 2019 Cuma günü dolar-euro ve sterlin fiyatları..
Döviz güne nasıl başladı? (27 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

27 Eylül 2019 Cuma günü dolar 5,67 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,19 TL’de yer alıyor.

 

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