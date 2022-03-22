  • BIST 2.158,14
  • Altın 921.426
  • Dolar 14.8182
  • Euro 16.2648
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Döviz güne nasıl başladı?

» »
Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Dolar USD/TL14,8129 TL

Euro/TL ise 16,2845 TL

Sterlin/TL ise 19,4712 liradan işlem görüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu13 Mart 2022 Pazar 18:00
  • Dolar 15 lira sınırında11 Mart 2022 Cuma 10:04
  • BMW Grubu'nun net karı geçen yıl yüzde 223 arttı10 Mart 2022 Perşembe 19:15
  • TL'deki değer kaybı sürüyor!08 Mart 2022 Salı 16:13
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?08 Mart 2022 Salı 09:58
  • Batı yaptırımları Rus devlerini yerlerde süründürüyor05 Mart 2022 Cumartesi 17:40
  • Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları açıklandı05 Mart 2022 Cumartesi 16:42
  • Enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64.30 yükseldi04 Mart 2022 Cuma 13:06
  • Döviz güne nasıl başladı?04 Mart 2022 Cuma 09:52
  • Brent Petrolün Varil Fiyatı 113 Doları Aştı02 Mart 2022 Çarşamba 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti