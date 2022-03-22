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Döviz güne nasıl başladı?
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22.03.2022 09:58
Döviz güne nasıl başladı?
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TL
Euro/TL ise
16,2845 TL
Sterlin/TL ise
19,4712 liradan işlem görüyor.
Etiketler:
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