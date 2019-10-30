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Döviz güne nasıl başladı? (30 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 30 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (30 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar/TL, 5,76'nın üzerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Euro/TL de 6,40 civarında hareket ediyor.

 

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ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine Ermeni Soykıtımı kararını, Türkiye  kınadı. ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan karar tasarısını ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. 

Uzmanlar, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek açıklamaların takip edileceğini kaydetti.
 

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