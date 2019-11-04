Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
99.209
Altın
277,319
Dolar
5,7003
Euro
6,3697
Lefkoşa
19 °C
Mağusa
17 °C
Girne
21 °C
Güzelyurt
17 °C
İskele
17 °C
İstanbul
17 °C
Ankara
3 °C
Döviz güne nasıl başladı? (4 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
KIB-TEK'te "Görevden alma" ve "Sürgün" dönemi...
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 4 Kasım Pazartesi )
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
17 İşletme “LTB Beyaz Yasemin” Sertifikası Aldı
Alayköy’deki hırsızlıktan tutuklanan iki kişi olayla bağlantısı olmadığı için serbest bırakıldı.. Başka 2 iki kişi tutuklandı
Extacy Bulunduran 3 Kişi Tutuklandı
İzinsiz ateş yakıp yangına neden olan şahısa yasal işlem
En çok yağış nereye düştü ?
Karma Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açılıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Başlıklı Konferansa Ev Sahipliği Yapacak…
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Tarafından Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımları Hakkında Eğitimler Verildi…
LAÜ’de Atatürk Anılacak
Şampiyon ÇOCUK!
Ares triatletleri start alıyor
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
ENGLISH
SON DAKİKA
Lefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor
İzinsiz ateş yakıp yangına neden olan şahısa yasal işlem
Şampiyon ÇOCUK!
Gösterilerde en ön safta
Davutoğlu cephesi: 'AKP teşkilatında istifalar olacak, 13 milletvekiliyle görüşüyoruz'
Baybars: "Sosyal Konut Projesi'nde sona gelindi"
Akıncı: Ya Federal çözüme ulaşma ya da kalıcı bölünme ile yüzleşeceğiz
Osmaniye'de esnaftan 'Dert dinlenir' fiyat tarifesi
ADA Araştırma'dan seçim anketi
Saadet Kongresi'nde Nazım Hikmet şiiri, Berkin Elvan anması
5 Kasım'da YDÜ’de sergi açılışı var
Jeremy Corbyn seçim kampanyasını bu sözlerle başlattı
Eczacılar Birliği'nde yeni başkan Umut Öksüz
Döviz güne nasıl başladı? (4 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
Ana Sayfa
»
EKONOMİ
»
Para Borsa
04.11.2019 10:22
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar 5,7040 liradan, euro 6,3720 liradan haftaya başladı.
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Sevdiği adama 159 bin mesaj attığı için hapse girdi!
Issız Ada Oteli Personeline, Yıllık 350 Bin TL Maaş Vaat Ediyorlar!
İşte Molehiyanın bilinmeyen 9 faydası!
Thrones Club’ı Cadılar Bayramında “Cadılar”bastı
Diğer Haberler
Döviz güne nasıl başladı? (4 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (1 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? 1 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (30 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? 30 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (28 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? 28 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (25 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 25 Ekim 2019 Cuma günü dolar-euro fiyatları.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 16,5'ten yüzde 14'e düşürdü.
Döviz güne nasıl başladı? (24 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
24 Ekim 2019 Perşembe 09:20
Döviz güne nasıl başladı? (23 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
23 Ekim 2019 Çarşamba 09:21
Döviz güne nasıl başladı? ( 21 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
21 Ekim 2019 Pazartesi 09:24
Döviz güne nasıl başladı? 21.10.2019
21 Ekim 2019 Pazartesi 09:18
Döviz güne nasıl başladı? (16 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
16 Ekim 2019 Çarşamba 09:22
Döviz güne nasıl başladı? (15 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
15 Ekim 2019 Salı 09:14
Döviz güne nasıl başladı? 14.10.2019
14 Ekim 2019 Pazartesi 09:10
Dolar 5.88'in üzerini gördü
11 Ekim 2019 Cuma 16:05
Döviz güne nasıl başladı? (11 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
11 Ekim 2019 Cuma 09:25
Suriye’nin kuzeyine harekât başladı! Dolar/TL ne kadar oldu? (09.10.2019)
09 Ekim 2019 Çarşamba 17:46
YAZARLAR
Ayşegül Garabli
2 ÇOCUĞUN KARARAN HAYATINA DAHA NE KADAR SEYİRCİ KALACAKSINIZ ??
Hatice İNTAÇ
HAKKINI ARAMAK KİŞİŞEL VE TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR
Taner ULUTAŞ
Kapalı kapılar arkasında Kıbrıs’ta görüşüldü mü?
Erkut YILMABAŞAR
Darbeci 12 Eylül zihniyeti ve bizim YÖDAK!
Fırat Borak
Konu DİPKARPAZ olunca, ADALET ve İCRAAT İnanılmaz Çalışıyor!
Ediz TUNCEL
İki Başbakan Tatar
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Ali KİŞMİR
DARBE
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Arif Alasya
MASTÜRBASYON..
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Turgut ÇALICI
Belediyecilik nasıl olmalı!
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
SON DAKİKA HABERLER
10:22 -
Döviz güne nasıl başladı? (4 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
10:17 -
KIB-TEK'te "Görevden alma" ve "Sürgün" dönemi...
10:16 -
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 4 Kasım Pazartesi )
08:00 -
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
22:54 -
17 İşletme “LTB Beyaz Yasemin” Sertifikası Aldı
22:45 -
Alayköy’deki hırsızlıktan tutuklanan iki kişi olayla bağlantısı olmadığı için serbest bırakıldı.. Başka 2 iki kişi tutuklandı
22:44 -
Extacy Bulunduran 3 Kişi Tutuklandı
22:42 -
İzinsiz ateş yakıp yangına neden olan şahısa yasal işlem
22:42 -
En çok yağış nereye düştü ?
20:31 -
Karma Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından Açılıyor
20:29 -
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Göç Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Başlıklı Konferansa Ev Sahipliği Yapacak…
20:28 -
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Tarafından Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımları Hakkında Eğitimler Verildi…
20:27 -
LAÜ’de Atatürk Anılacak
20:23 -
Şampiyon ÇOCUK!
20:18 -
Ares triatletleri start alıyor
FOTO GALERİ
Sevdiği adama 159 bin mesaj attığı için hapse girdi!
Issız Ada Oteli Personeline, Yıllık 350 Bin TL Maaş Vaat Ediyorlar!
İşte Molehiyanın bilinmeyen 9 faydası!
Thrones Club’ı Cadılar Bayramında “Cadılar”bastı
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 4 Kasım Pazartesi )
KIB-TEK'te "Görevden alma" ve "Sürgün" dönemi...
Döviz güne nasıl başladı? (4 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.