  • BIST 99.209
  • Altın 277,319
  • Dolar 5,7003
  • Euro 6,3697
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Döviz güne nasıl başladı? (4 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

» »
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (4 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar 5,7040 liradan, euro 6,3720 liradan haftaya başladı. 

 

dvx-001.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı? (24 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)24 Ekim 2019 Perşembe 09:20
  • Döviz güne nasıl başladı? (23 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)23 Ekim 2019 Çarşamba 09:21
  • Döviz güne nasıl başladı? ( 21 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)21 Ekim 2019 Pazartesi 09:24
  • Döviz güne nasıl başladı? 21.10.201921 Ekim 2019 Pazartesi 09:18
  • Döviz güne nasıl başladı? (16 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)16 Ekim 2019 Çarşamba 09:22
  • Döviz güne nasıl başladı? (15 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)15 Ekim 2019 Salı 09:14
  • Döviz güne nasıl başladı? 14.10.201914 Ekim 2019 Pazartesi 09:10
  • Dolar 5.88'in üzerini gördü11 Ekim 2019 Cuma 16:05
  • Döviz güne nasıl başladı? (11 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)11 Ekim 2019 Cuma 09:25
  • Suriye’nin kuzeyine harekât başladı! Dolar/TL ne kadar oldu? (09.10.2019)09 Ekim 2019 Çarşamba 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti