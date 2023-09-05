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Döviz güne nasıl başladı? 5 Eylül 2023 Salı

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Döviz güne nasıl başladı? 5 Eylül 2023 Salı
Döviz güne nasıl başladı? 5 Eylül 2023 Salı

Döviz güne nasıl başladı? 5 Eylül 2023 Salı

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.700026.9800
 EUR28.800029.1500
 GBP33.700034.0500
 AUD15.500017.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		04-09-2023 13:44:00
05-09-2023 08:07:13
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