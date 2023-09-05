Döviz güne nasıl başladı? 5 Eylül 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.7000
|26.9800
|EUR
|28.8000
|29.1500
|GBP
|33.7000
|34.0500
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|04-09-2023 13:44:00
05-09-2023 08:07:13
Döviz güne nasıl başladı? 5 Eylül 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.7000
|26.9800
|EUR
|28.8000
|29.1500
|GBP
|33.7000
|34.0500
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|04-09-2023 13:44:00
05-09-2023 08:07:13
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