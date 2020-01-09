Döviz güne nasıl başladı? (9 Ocak 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dün Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırılması ile düşüşü ivme kazanan dolar/TL ise, yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,9150'den kapanış gerçekleştirdi.
Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,92 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL de 6,56'da işlem görüyor.
Uzmanlar, bugün Almanya'nın sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de ise 5,90-5,95 bandının izleneceğini kaydetti.
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