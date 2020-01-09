  • BIST 115.313
  • Altın 294,343
  • Dolar 5,9154
  • Euro 6,5746
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Döviz güne nasıl başladı? (9 Ocak 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

» »
Dolar - euro kaç TL? 9 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (9 Ocak 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dün Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırılması ile düşüşü ivme kazanan dolar/TL ise, yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,9150'den kapanış gerçekleştirdi.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,92 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL de 6,56'da işlem görüyor. 

Uzmanlar, bugün Almanya'nın sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de ise 5,90-5,95 bandının izleneceğini kaydetti. 

 

df-003.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı? (27 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)27 Aralık 2019 Cuma 10:17
  • Döviz Kurları güne nasıl baladı? 26 Aralık 201926 Aralık 2019 Perşembe 10:17
  • Döviz güne nasıl başladı? (25 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)25 Aralık 2019 Çarşamba 10:46
  • Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?23 Aralık 2019 Pazartesi 10:17
  • Dövizde son durum? (20 Aralık 2019)20 Aralık 2019 Cuma 10:08
  • Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor (18 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)18 Aralık 2019 Çarşamba 11:05
  • Kısa vadeli dış borç stoku Ekim'de geçen yılın sonuna kıyasla %3 artıp 118 milyar dolar oldu17 Aralık 2019 Salı 12:55
  • BDDK'den bankalara: Bu yılki kârınızı dağıtmayın17 Aralık 2019 Salı 12:13
  • Döviz güne nasıl başladı? (17 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)17 Aralık 2019 Salı 10:28
  • Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürerek, yüzde 12'ye çekti12 Aralık 2019 Perşembe 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti