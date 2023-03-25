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Döviz Hafta Sonuna Nasıl Girdi

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Döviz Hafta Sonuna Nasıl Girdi
Döviz Hafta Sonuna Nasıl Girdi

Haftanın son işlem günü piyasa kapanış verilerine göre döviz alış-satış fiyatlarında son durum.

24 Mart 2023’ün akşam saatlerinde dolar günü 19.07 lira,  euro/TL 20.50 liradan, sterlin ise 23.31 liradan işlemi kapattı.

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