Döviz Kurları (21 Temmuz 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
21 Temmuz 2020 sabah saatlerinde dolar güne 6,8585 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 7,8462 liradan,
Sterlin ise 8,6847 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
21 Temmuz 2020 sabah saatlerinde dolar güne 6,8585 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 7,8462 liradan,
Sterlin ise 8,6847 liradan işlem görüyor.
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