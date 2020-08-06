Döviz Kurları ( 6 Ağustos 2020 )

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
6 Ağustos 2020 sabah saatlerinde dolar güne 7,0610 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 8,4514 liradan,
Sterlin ise 9,3393 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
6 Ağustos 2020 sabah saatlerinde dolar güne 7,0610 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 8,4514 liradan,
Sterlin ise 9,3393 liradan işlem görüyor.
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