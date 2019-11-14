Döviz kurları bugün ne kadar? (14 Kasım 2019 dolar - euro- srerlin fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 14 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, 5,76 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,33'ten işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de dün yaptığı sunumda para politikasına ilişkin yeni bir ipucu vermediğini belirten uzmanlar, Powell'ın konuşmasında, enflasyon ve istihdamdaki pozitif görünüme vurgu yaparken, faiz indirimleri ve diğer alınan para politikası kararlarının etkilerini takip edeceklerini dile getirdi.



Uzmanlar, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında Almanya'da 3. çeyrek GSYH, İngiltere'de perakende satışlar, Euro Bölgesi'nde 3. çeyrek GSYH, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,74'ün altında kapanış olması durumunda 5,70'in destek konumuna geleceğini ifade eden uzmanlar, 5,7850'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.