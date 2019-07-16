Döviz kurları bugün ne kadar? (16 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 16 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7207 lira alış fiyatı, 5,7227 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,4442 lira alış fiyatı, 6,4483 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Dolar, 16 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7207 lira alış fiyatı, 5,7227 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,4442 lira alış fiyatı, 6,4483 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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