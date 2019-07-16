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Döviz kurları bugün ne kadar? (16 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 16 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları bugün ne kadar? (16 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 16 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7207 lira alış fiyatı, 5,7227 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,4442 lira alış fiyatı, 6,4483 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 

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