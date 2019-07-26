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Döviz kurları bugün ne kadar? (26 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 26 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları bugün ne kadar? (26 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL 5,70 civarında dengelendi.

Piyasaların merakla beklediği TC Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasından sonra dün 5,71'den 5,77 seviyesine kadar yükselen kur, tepki yükselişinin ardından bu düzeyde tutunamadı ve karar öncesi seviyesinin de altına geriledi. Kur, haftanın son işlem gününde 5,70 TL bandında hareket ediyor. 

Karar öncesi 6,36 civarında hareket eden Euro/TL ise 6,43 seviyesine yaklaştı. Kur ardından 6,35 seviyesinde dengelendi. Bu sabah saatlerinde ise 6,34 TL seviylerinde işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek konumuna geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin ise direnç olarak izleneceğini belirtliyor.

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TC Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti.

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