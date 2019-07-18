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Döviz kurları güne nasıl başladı? (18 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 18 Temmuz 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları güne nasıl başladı? (18 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Pentagon'dan dün gece gelen "Türkiye ile F-35 işbirliği askıya alındı" açıklamasına karşın, dolar/tl kurunda olumlu seyir sürüyor. Dolar/TL, 5,70'in altında hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dün 5,70'in altına inen dolar bugün 5,67 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL, 6,37 seviyesinde seyrediyor. 

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ABD ile ilişkilerin yakından izlendiği piyasalarda Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı kurun yönünde belirleyici olacak.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal'ın ilk toplantısında faizde nasıl adım atacağı merak ediliyor.

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