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Döviz Kurları güne nasıl başladı? (20 Ocak 2023)

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Döviz Kurları güne nasıl başladı? (20 Ocak 2023)
Döviz Kurları güne nasıl başladı? (20 Ocak 2023)

Döviz Kurları güne nasıl başladı? (20 Ocak 2023)

20  Ocak 2023 sabah saatlerinde dolar güne 18,81 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.15 itibariyle Euro/TL 20.42 liradan,  Sterlin ise 23,27 liradan işlem görüyor.

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