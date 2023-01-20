Döviz Kurları güne nasıl başladı? (20 Ocak 2023)
20 Ocak 2023 sabah saatlerinde dolar güne 18,81 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.15 itibariyle Euro/TL 20.42 liradan, Sterlin ise 23,27 liradan işlem görüyor.
Döviz Kurları güne nasıl başladı? (20 Ocak 2023)
20 Ocak 2023 sabah saatlerinde dolar güne 18,81 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.15 itibariyle Euro/TL 20.42 liradan, Sterlin ise 23,27 liradan işlem görüyor.
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