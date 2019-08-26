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Döviz kurları güne nasıl başladı? (26 Ağustos 2019 dolar - euro- sterlin fiyatları)

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Dolar - euro, trerlin kaç TL? 26 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları güne nasıl başladı? (26 Ağustos 2019 dolar - euro- sterlin fiyatları)

ABD-Çin ticaret savaşında gerilimin artmasıyla yuan spot piyasada 11 yılın, illikit işlemlerde ise tarihi dip seviyesini test ederken bu riskten kaçış illikit piyasada dolar/TL'de yükselişe neden oldu. 

Piyasaların kapalı olduğu gece saatlerinde dolar 6,47 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu.

Dolar/TL cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşması sonrası 5,75 civarında işlem görürken hızlı yükseldi. 

6 liranın üzerinde tutunamayan dolar/TL bankalararası piyasada 5,83 civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,50'nin hemen altında hareket ediyor.

Sterlin/TL ise 7,1282 seviyelerinden işlem görüyor

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