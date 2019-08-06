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Döviz kurları güne nasıl başladı? (6 Ağustos 2019 dolar - euro ve sterlin fiyatları)

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Dolar - euro ve sterlin kaç TL? 6 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları güne nasıl başladı? (6 Ağustos 2019 dolar - euro ve sterlin fiyatları)

Dolar, 6 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,5552 lira alış fiyatı, 5,5572 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kur, haftaya ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ile başladı. Dün en yüksek 5.62 seviyesini gören kur, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık ve swap ihalesi hamleleriyle geriledi. 

Analistler ticaret savaşlarına ilişkin gelişmelerin Dolar/TL'nin yönünü belirlemede etkili olacağını belirtiyor. 

Euro ise aynı saatlerde 6,2250 lira alış fiyatı, 6,2280 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

 

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