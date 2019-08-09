Döviz kurları güne nasıl başladı? (9 Ağustos 2019 dolar - euro- sterlin fiyatları)

Dolar/TL, 5,50'nin altında hareket ediyor.
ABD ile ilişkilere yönelik olumlu beklentilerle dolar/TL 5,47 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,4690'a kadar gerilemişti.
Euro/TL ise 6,13 civarında işlem görüyor.
Dolar/TL, 5,50'nin altında hareket ediyor.
ABD ile ilişkilere yönelik olumlu beklentilerle dolar/TL 5,47 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,4690'a kadar gerilemişti.
Euro/TL ise 6,13 civarında işlem görüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.