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Döviz kurları güne nasıl başladı? (9 Ağustos 2019 dolar - euro- sterlin fiyatları)

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Dolar - euro, sterlin kaç TL? 9 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları güne nasıl başladı? (9 Ağustos 2019 dolar - euro- sterlin fiyatları)

Dolar/TL, 5,50'nin altında hareket ediyor.

ABD ile ilişkilere yönelik olumlu beklentilerle dolar/TL 5,47 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,4690'a kadar gerilemişti.

Euro/TL ise 6,13 civarında işlem görüyor.

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